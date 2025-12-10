Autostrada A1 | stazione Firenze Impruneta chiusa stanotte
Stanotte la stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 sarà chiusa, causando possibili disagi ai viaggiatori. Sono stati predisposti percorsi alternativi per garantire la viabilità e limitare i disservizi durante il periodo di chiusura. Ecco le informazioni utili per chi transita in zona.
I percorsi alternativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Autostrada A1 | chiusa per una notte la stazione Firenze sud - Zazoom Social News
Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Calenzano Sesto Fiorentino e Incisa Reggello - Zazoom Social News
Autostrade, occhio ai cantieri. Raffica di chiusure in Toscana - Tanti lavori in programma in questi giorni, la mappa degli interventi. Scrive lanazione.it
Lavori in A1, chiudono le stazioni di Calenzano Sesto Fiorentino e Incisa Reggello - Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 22:00- Da 055firenze.it
NOTTE DI LAVORI IN AUTOSTRADA: CASELLO CHIUSO Notte di cantiere sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Per consentire interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale, tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre sarà chiusa la stazione di Cambiago-Ca Vai su Facebook
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Sarkozy sposa il “modello Italia” e lancia l’unità delle destre europee: sì a Marine Le Pen, no al fronte ... secoloditalia.it
Presepe, a San Gregorio Armeno è Giorgio Armani la statuina più richiesta lapresse.it
Juve Pafos Primavera Youth League 2-1 LIVE: Ferrer Terrones riapre la partita juventusnews24.com
Bonus bollette 2026, soglie e requisiti per il contributo extra. Cosa prevede la bozza del decreto quotidiano.net
“Quante persone si potevano aiutare con quella cifra?”: il cane dell’influencer Vaccapower si ammala e i ... ilfattoquotidiano.it