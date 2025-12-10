Autostrada A1 | chiusura notturna tratto Firenze sud-Incisa Reggello
Nelle prossime ore, il tratto dell'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso durante la notte. Sono interessate anche le aree di servizio
Chiuse anche le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Autostrade, occhio ai cantieri. Raffica di chiusure in Toscana - Tanti lavori in programma in questi giorni, la mappa degli interventi. Riporta lanazione.it
Chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli: cosa c’è da sapere - Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di mercoledì 10 e ... Scrive legnanonews.com
? Chiusura notturna dell'autostrada Dalle 21 di martedì 9 dicembre alle 5 di mercoledì 10 dicembre Chiusura del tratto compreso tra le stazioni autostradali di Rovigo e Occhiobello, in direzione Bologna (ordinanza Autostrade per l'Italia 2098/2025) Pe Vai su Facebook
CONCLUSO Autostrada #A32 Torino-Bardonecchia Chiusura notturna per lavori tra Susa-Autoporto e Oulx Est in direzione Bardonecchia dal 05.12.2025 al 06.12.2025 ore 05:00 Vai su X
