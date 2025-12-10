Autogrill sostiene PizzAut Un sogno davvero ’buono’ per l’autonomia abitativa

Autogrill sostiene PizzAut con una donazione di 150mila euro, contribuendo all’acquisto del quarto appartamento del progetto CasAutentica a Cassina de’ Pecchi. Un'iniziativa che promuove l’autonomia abitativa per persone con autismo, un sogno condiviso che unisce solidarietà e gusto attraverso iniziative come il GourmAut.

CASSINA DE’ PECCHI (Milano) Un sogno condiviso, un panino "stratosferico", quel GourmAut con robiola di bufala, zucchine, pomodorini e Praga andato a ruba nella stagione delle vacanze, e un nuovo salvadanaio di 150mila euro, donati a PizzAut da Autogrill e spesi per l’acquisto del quarto appartamento del complesso abitativo CasAutentica, che cresce in via don Verderio a Cassina de’ Pecchi, nel Milanese, ed è cuore del percorso ’Palestre di autonomia abitativa’ dell’associazione fondata da Nico Acampora. Il nuovo rogito è alle porte. Il nome della grande corte, che sarà a fine partita costituita da 6 alloggi (un quinto è in fase di acquisizione), potrebbe cambiare in corsa, in omaggio a Enrico Celeghin, lo storico volontario e ‘braccio destro’ di Acampora appena scomparso: "Questa sarà la casa dei ragazzi, vorrei chiamarla Casa Enrico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net