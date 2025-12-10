Autogrill sostiene PizzAut Un sogno davvero ’buono’ per l’autonomia abitativa
Autogrill sostiene PizzAut con una donazione di 150mila euro, contribuendo all’acquisto del quarto appartamento del progetto CasAutentica a Cassina de’ Pecchi. Un'iniziativa che promuove l’autonomia abitativa per persone con autismo, un sogno condiviso che unisce solidarietà e gusto attraverso iniziative come il GourmAut.
CASSINA DE’ PECCHI (Milano) Un sogno condiviso, un panino "stratosferico", quel GourmAut con robiola di bufala, zucchine, pomodorini e Praga andato a ruba nella stagione delle vacanze, e un nuovo salvadanaio di 150mila euro, donati a PizzAut da Autogrill e spesi per l’acquisto del quarto appartamento del complesso abitativo CasAutentica, che cresce in via don Verderio a Cassina de’ Pecchi, nel Milanese, ed è cuore del percorso ’Palestre di autonomia abitativa’ dell’associazione fondata da Nico Acampora. Il nuovo rogito è alle porte. Il nome della grande corte, che sarà a fine partita costituita da 6 alloggi (un quinto è in fase di acquisizione), potrebbe cambiare in corsa, in omaggio a Enrico Celeghin, lo storico volontario e ‘braccio destro’ di Acampora appena scomparso: "Questa sarà la casa dei ragazzi, vorrei chiamarla Casa Enrico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
"AUTOGRILL JONICO S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
VITTORIA DI RANUCCI E REPORT: PER IL GIP NON C’É NESSUNA VIOLAZIONE DEL SEGRETO DI STATO SUL CASO AUTOGRILL TRA RENZI E L’EX 007 MANCINI Non c’è alcuna violazione del segreto di Stato nell’aver rivelato l’ormai noto incontro in u - facebook.com Vai su Facebook
Dedicata a Enrico Celeghin la prima CasAutentica del progetto di PizzAut - L'appartamento sarà realizzato con il ricavato della vendita del panino GourmAut a Cassina de' Pecchi, a poche centinaia di metri dalla pizzeria gestita da ragazzi autistici. Secondo msn.com
Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino laverita.info
Nobel, Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione. “Sarà rappresentata dalla figlia” quotidiano.net
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane anteprima24.it
Forlì adesso cambia: ingaggiato Stephens. Rinforzo sotto canestro, in partenza Allen sport.quotidiano.net
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati gazzettadelsud.it
Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti iltempo.it