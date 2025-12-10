Auto intelligenti e guida autonoma | cosa ci aspetta in un futuro sempre più vicino
L'industria automobilistica sta attraversando una fase di rivoluzione, grazie ai progressi nelle tecnologie di auto intelligenti e guida autonoma. Questi sviluppi promettono di cambiare radicalmente il modo in cui ci spostiamo, con impatti su sicurezza, sostenibilità e stile di vita. In questo articolo esploreremo cosa ci riserva il futuro in un mondo sempre più automatizzato e connesso.
Tempo di lettura: 4 minuti L’evoluzione tecnologica, incalzante e pervasiva, sta plasmando la realtà che ci circonda con una rapidità senza precedenti; in questo scenario di continuo mutamento, l’industria automobilistica si trova a essere protagonista di una delle trasformazioni più profonde. L’introduzione e l’affermazione delle auto intelligenti, e ancor più l’inarrestabile progressione verso la guida completamente autonoma, rappresentano forse il cambiamento più significativo. Questi avanzamenti, d’altronde, sollevano interrogativi ineludibili che spaziano dalla mera sicurezza stradale e l’efficienza dei trasporti fino a toccare il corpus normativo e i servizi a essi collegati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Xpeng tra AI auto autonome e visione cinese | viaggio dentro il futuro dell’automotive - Zazoom Social News
Il piano di Xpeng per il dominio globale? Copiare Tesla sui robot, i chip e... le auto a guida autonoma - Con forti investimenti in robotica e chip personalizzati, l'azienda cinese mira a dominare il mercato globale sfid ... Riporta msn.com
Guida autonoma: cosa prevede l'accordo tra Stellantis e Bolt - Stellantis e Bolt, una delle maggiori piattaforme di mobilità condivisa al mondo, hanno siglato un accordo di collaborazione strategico che promette di ridefinire il futuro dei trasporti in Europa. Si legge su gazzetta.it
Citroën Elo: un minivan dalle mille idee Con la Citroën Elo la casa francese indica la sua visione sulla mobilità urbana di domani. Non tutte le soluzioni “intelligenti” di questa concept car, però, sono trasferibili in un’auto di serie. #citroenelo Vai su Facebook
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com