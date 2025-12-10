Auto incidentate in calo nelle Marche | la regione al decimo posto in Italia con oltre 6.200 veicoli coinvolti in sinistri

Nel 2024, le Marche si collocano al decimo posto in Italia per numero di auto incidentate, con oltre 6.200 veicoli coinvolti. A livello nazionale, gli incidenti stradali coinvolgono complessivamente 317.365 mezzi, registrando un aumento del 3,6% rispetto all’anno precedente.

