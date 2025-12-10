Auto incidentate in calo nelle Marche | la regione al decimo posto in Italia con oltre 6.200 veicoli coinvolti in sinistri
Nel 2024, le Marche si collocano al decimo posto in Italia per numero di auto incidentate, con oltre 6.200 veicoli coinvolti. A livello nazionale, gli incidenti stradali coinvolgono complessivamente 317.365 mezzi, registrando un aumento del 3,6% rispetto all’anno precedente.
ANCONA- Nel 2024, in Italia sono stati complessivamente 317.365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, le Marche, con 6.249 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024, sono al decimo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Nelle Marche calano gli incidenti stradali. Aumentano solo nel Piceno - ISTAT indica un calo regionale del 1,9% nel 2024, mentre Ascoli registra l’unico incremento tra le province marchigiane ... Secondo lanuovariviera.it
Auto incidentate in provincia di Cremona: calo dell’8% ma attenzione agli acquisti di seconda mano - Quasi la metà delle vetture analizzate presenta fattori di rischio: conoscere lo storico de ... Si legge su laprovinciacr.it
Puglia sesta in Italia per auto incidentate: oltre 15mila veicoli coinvolti nel 2024 Vai su Facebook
Europa, la scossa di Bruxelles: sulle materie prime il nemico è la Cina it.insideover.com
“Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è semplice. Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto ... ilfattoquotidiano.it
Agata Christian: De Sica abbandona i cinepanettoni e diventa detective con Lillo. Il trailer e le foto movieplayer.it
Perché sempre più persone mettono i cosmetici in frigo: cos’è il trend del “beauty frigo” e quali sono i ... ilfattoquotidiano.it
San Mango accende la notte urbana tra musica, danza e pizza sbircialanotizia.it
Saviano contro Zerocalcare: "Furbate per sentirsi puri", a sinistra è rissa iltempo.it