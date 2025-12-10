Auto incidentate in calo nelle Marche | la regione al decimo posto in Italia con oltre 6.200 veicoli coinvolti in sinistri

Anconatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, le Marche si collocano al decimo posto in Italia per numero di auto incidentate, con oltre 6.200 veicoli coinvolti. A livello nazionale, gli incidenti stradali coinvolgono complessivamente 317.365 mezzi, registrando un aumento del 3,6% rispetto all’anno precedente.

ANCONA- Nel 2024, in Italia sono stati complessivamente 317.365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, le Marche, con 6.249 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024, sono al decimo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

auto incidentate calo marcheNelle Marche calano gli incidenti stradali. Aumentano solo nel Piceno - ISTAT indica un calo regionale del 1,9% nel 2024, mentre Ascoli registra l’unico incremento tra le province marchigiane ... Secondo lanuovariviera.it

auto incidentate calo marcheAuto incidentate in provincia di Cremona: calo dell’8% ma attenzione agli acquisti di seconda mano - Quasi la metà delle vetture analizzate presenta fattori di rischio: conoscere lo storico de ... Si legge su laprovinciacr.it