Auto in sosta a fuoco nella notte | si indaga per risalire agli autori

Nella notte del 10 dicembre 2025, a Cellino San Marco, una Fiat 500 parcheggiata in via Rosario Livatino è stata avvolta dalle fiamme. L'incendio ha suscitato preoccupazione tra residenti e forze dell'ordine, che ora indagano per identificare gli autori e chiarire le cause del gesto.

CELLINO SAN MARCO - Paura a Cellino San Marco nella notte del 10 dicembre 2025, quando, poco prima dell'una, una Fiat 500 ha preso fuoco mentre era parcheggiata in via Rosario Livatino. L’auto è stata oggetto di un attentato incendiario, con le fiamme che hanno interessato principalmente la parte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Multe sulle auto in sosta dove c’era lo spazzamento. “Poca comunicazione”

Navette bloccate in Ztl, auto in sosta selvaggia

Cestisti biancorossi e le auto in sosta negli stalli dei disabili

Sorpresa a rubare nelle auto in sosta: giovane arrestata a Salerno - facebook.com Vai su Facebook

Si schianta contro nove auto in sosta, morto il direttore generale di Siad: Ivano Rinaldi aveva 41 anni Vai su X

Solofra, in fiamme un’auto in sosta: sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri - Nelle prime ore della notte del 2 dicembre, i Vigili del Fuoco del comando di Avellino sono stati allertati per un incendio auto a Solofra, in via Cerzeta. Riporta orticalab.it