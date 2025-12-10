Auto e scooter abbandonati in strada a Salerno la denuncia di un residente

Un residente di Salerno ha segnalato la presenza di un'auto e uno scooter abbandonati in strada, nella zona di Largo Campo e via Rateprandi. La denuncia evidenzia la presenza di veicoli lasciati senza controllo, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul decoro urbano nella zona.

Un'auto e uno scooter apparentemente abbandonati in strada, a Salerno. La segnalazione arriva dalla zona di Largo Campo, in via Rateprandi, a firma di un cittadino: "Macchina e motorino abbandonati in via Porta Rateprandi. Ho mandato mail anche alla polizia urbana ma non è cambiato niente".

