Auto contromano in Tangenziale Nord bloccata dagli automobilisti
Ieri sera, 9 dicembre, si sono vissuti momenti di tensione sulla Tangenziale Nord di Verona, quando un'auto condotta da una donna è entrata contromano poco prima delle 22 nell'area dell’ex albergo Lux, bloccata dagli automobilisti. L’episodio ha generato preoccupazione tra i presenti, mettendo in evidenza i rischi legati a comportamenti pericolosi sulla strada.
Momenti di paura ieri sera, 9 dicembre, in Tangenziale Nord a Verona, dove un’auto condotta da una donna è entrata contromano poco prima delle 22 nella zona dell’ex albergo Lux. Nonostante il potenziamento della segnaletica, la conducente ha imboccato l’arteria passando accanto a una vettura. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Paura in tangenziale per un’auto in contromano, la testimonianza di chi l’ha evitata per un soffio - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, lunedì, sulla tangenziale di Asti quando è stata vista un’auto che procedeva contromano sulla carreggiata nord, viaggiando in direzione opposta da Portacomaro stazio ... Secondo lanuovaprovincia.it
Parma, auto contromano in tangenziale: un morto e due feriti. Terzo caso in pochi giorni - Tragedia sulla Tangenziale Sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese a Parma: un morto e due feriti in uno scontro che ha coinvolto tre mezzi. Segnala ilgiornale.it
Ruba un'auto, poi la spericolata fuga in superstrada contromano a #Gallarate - facebook.com Vai su Facebook
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it