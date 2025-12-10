Auto contromano in Tangenziale Nord bloccata dagli automobilisti

Ieri sera, 9 dicembre, si sono vissuti momenti di tensione sulla Tangenziale Nord di Verona, quando un'auto condotta da una donna è entrata contromano poco prima delle 22 nell'area dell’ex albergo Lux, bloccata dagli automobilisti. L’episodio ha generato preoccupazione tra i presenti, mettendo in evidenza i rischi legati a comportamenti pericolosi sulla strada.

Momenti di paura ieri sera, 9 dicembre, in Tangenziale Nord a Verona, dove un’auto condotta da una donna è entrata contromano poco prima delle 22 nella zona dell’ex albergo Lux. Nonostante il potenziamento della segnaletica, la conducente ha imboccato l’arteria passando accanto a una vettura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Paura in tangenziale per un’auto in contromano, la testimonianza di chi l’ha evitata per un soffio - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, lunedì, sulla tangenziale di Asti quando è stata vista un’auto che procedeva contromano sulla carreggiata nord, viaggiando in direzione opposta da Portacomaro stazio ... Secondo lanuovaprovincia.it

Parma, auto contromano in tangenziale: un morto e due feriti. Terzo caso in pochi giorni - Tragedia sulla Tangenziale Sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese a Parma: un morto e due feriti in uno scontro che ha coinvolto tre mezzi. Segnala ilgiornale.it

Ruba un'auto, poi la spericolata fuga in superstrada contromano a #Gallarate - facebook.com Vai su Facebook