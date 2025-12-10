auto contro la tubazione del metano paura ad agliana

Alle 7.30 del 10 dicembre 2025, ad Agliana, Pistoia, un incidente stradale ha provocato la collisione di un'auto con una tubazione del metano di media pressione, causando una significativa fuoriuscita di gas. La centrale dei vigili del fuoco di Pistoia è intervenuta immediatamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Pistoia, 10 dicembre 2025 - Alle 7.30 la centrale dei vigili del fuoco di Pistoia ha inviato la prima squadra ad Agliana per un incidente stradale in via Salcetana, dove la conducente dell’unica auto coinvolta ha perso il controllo ed è finita contro il tubo del metano di media pressione, causando una copiosa fuoriuscita di gas. I vigili del fuoco hanno subito isolato l’area e chiuso il flusso del metano per evitare ulteriori rischi, mentre i tecnici sono arrivati per le verifiche sulla linea. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Casalguidi, l’automedica e l’ambulanza, che hanno assistito la donna e gestito la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it