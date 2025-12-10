Auto abbatte un cartello pubblicitario | soccorse una mamma e la sua bimba di 2 anni

Alle prime luci dell'alba di mercoledì 10 dicembre, in Ciliverghe, un'auto ha abbattuto un cartello pubblicitario, coinvolgendo una mamma e la sua bambina di 2 anni. L'incidente, avvenuto alle 4.50, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. L'episodio si è verificato in un momento di relativa tranquillità, durante le ore in cui il paese era ancora immerso nel sonno.

È successo quando era ancora buio, alle 4.50 di mercoledì 10 dicembre, in una Ciliverghe che stava ancora dormendo. Sulla Strada Provinciale 114 (via Padana Superiore), davanti al distributore Q8, un’auto ha improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta e centrando un cartello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

