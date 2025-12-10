Australian Open 2026 Vacherot e Rinderknech insieme in doppio | i due cugini ‘uniscono le forze’
Ai prossimi Australian Open 2026, Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si presenteranno come coppia di doppio, unendo le proprie forze. I due cugini, protagonisti negli ultimi mesi nel circuito internazionale, si preparano a affrontare questa prestigiosa manifestazione, dimostrando come l’unione possa fare la differenza nel mondo del tennis professionistico.
L’unione fa la forza. Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech hanno fatto parlare non poco di loro negli ultimi mesi del massimo circuito internazionale del tennis. I loro essere cugini, legati come fratelli, è qualcosa che ha avuto un grande hype nel magico percorso di entrambi nel Masters1000 di Shanghai, dove i due si sono ritrovati incredibilmente in finale, l’uno contro l’altro. Il successo del monegasco nella sfida in Cina è stato poi bissato nell’altro incrocio del 1000 di Parigi. Ed ecco che l’attenzione verso entrambi ha avuto un nuovo “picco” nel momento in cui è arrivata la comunicazione che saranno al via del tabellone di doppio degli Australian Open 2026, previsti dal 18 gennaio al 1° febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open, in palio un milione di dollari
Australian Open, anche Sinner al ‘Million Dollar 1 Point Slam’? Il direttore: “Jannik ci ha chiamati”
Se Sinner e i campioni diventano avatar... l'idea di Australian Open e Laver Cup è un successo
Da Sinner a Paolini, undici azzurri agli Australian Open. Tra i big nel tabellone anche Musetti, Berrettini e Cobolli. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/12/09/da-sinner-a-paolini-11-azzurri-agli-australian-open_226ae290-0bd7-415a-9ab8-c Vai su Facebook
Da Sinner a Paolini, undici azzurri agli Australian Open. Tra i big nel tabellone anche Musetti, Berrettini e Cobolli #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
Rinderknech e Vacherot giocheranno insieme il doppio agli Australian Open - Due cugini pronti a sfidarsi in finale per il titolo più importante della loro carriera: al Masters 1000 di Shanghai gli appassionati di tennis hanno assistito a una delle storie più incredibili ed em ... Lo riporta msn.com
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com