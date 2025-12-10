Australian Open 2026 Vacherot e Rinderknech insieme in doppio | i due cugini ‘uniscono le forze’

Ai prossimi Australian Open 2026, Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si presenteranno come coppia di doppio, unendo le proprie forze. I due cugini, protagonisti negli ultimi mesi nel circuito internazionale, si preparano a affrontare questa prestigiosa manifestazione, dimostrando come l’unione possa fare la differenza nel mondo del tennis professionistico.

L’unione fa la forza. Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech hanno fatto parlare non poco di loro negli ultimi mesi del massimo circuito internazionale del tennis. I loro essere cugini, legati come fratelli, è qualcosa che ha avuto un grande hype nel magico percorso di entrambi nel Masters1000 di Shanghai, dove i due si sono ritrovati incredibilmente in finale, l’uno contro l’altro. Il successo del monegasco nella sfida in Cina è stato poi bissato nell’altro incrocio del 1000 di Parigi. Ed ecco che l’attenzione verso entrambi ha avuto un nuovo “picco” nel momento in cui è arrivata la comunicazione che saranno al via del tabellone di doppio degli Australian Open 2026, previsti dal 18 gennaio al 1° febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it