Australia social vietati agli under 16 Albanese | Orgoglioso

In Australia, è stato introdotto un nuovo divieto che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media. Le principali piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube sono soggette a sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani se non rispettano le normative, che prevedono l’eliminazione degli account di bambini e adolescenti sotto questa età.

In Australia è entrato in vigore il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube e Twitch rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (28 milioni di euro) se non adotteranno misure per rimuovere gli account di bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni. “Questo è un giorno in cui il mio orgoglio di essere primo ministro dell’Australia non è mai stato così grande”, ha detto il premier Anthony Albanese parlando a Sydney. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australia, social vietati agli under 16. Albanese: “Orgoglioso”

Social vietati agli under 16 entra in vigore il divieto in Australia - Zazoom Social News

Social vietati ai minori | l’Australia agisce l’Italia processa psicologi e pediatri divisi | ‘Adulti assenti’ - Zazoom Social News

L’Australia vieta i social network agli under 16, è il primo Paese al mondo a farlo - Da mercoledì 10 dicembre è scattato in Australia il divieto di utilizzo dei social network per gli under 16. Segnala panorama.it

Australia, social vietati agli under 16: scatta il blocco per milioni di account - Come previsto, l'Australia ha attivato un divieto generalizzato che impedisce ai minori di 16 anni di utilizzare i social media, dando via a una delle misure più ampie mai adottate nel mondo per limit ... Secondo hdblog.it

Social vietati ai minori di 16 anni in Australia da oggi: come funziona il ban ilsole24ore.com/art/social-vie… Vai su X

L’Australia ha dato il via: è il primo paese a decidere di vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni, proteggendo così i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze da un’invasione che ha lasciato il segno su un’intera generazione e che rischia sempre Vai su Facebook