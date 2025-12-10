Australia scatta il divieto totale | social media off-limits per gli under 16

Sbircialanotizia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Australia, a storica decisione digitale entrerà in vigore dal 10 dicembre 2025, vietando l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Questa misura rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di tutela dei giovani online, segnando un passo importante verso una maggiore regolamentazione dell'uso dei social media tra i più giovani.

Storica svolta digitale in Australia: dal 10 dicembre 2025, entra in vigore il divieto assoluto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. L’Online Safety Amendment Bill impone alle piattaforme come TikTok, Instagram e X l’obbligo di bloccare le iscrizioni, pena sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari. Una misura senza precedenti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

australia scatta il divieto totale social media off limits per gli under 16

© Sbircialanotizia.it - Australia, scatta il divieto totale: social media off-limits per gli under 16

australia scatta divieto totaleL’Australia vieta i social agli under 16: è il primo Paese al mondo. Multe salate per le piattaforme - I più piccoli vanno protetti dagli "algoritmi predatori" dei social network. Come scrive ecovicentino.it

australia scatta divieto totaleL’Australia vieta i social network agli under 16, è il primo Paese al mondo a farlo - Da mercoledì 10 dicembre è scattato in Australia il divieto di utilizzo dei social network per gli under 16. Riporta panorama.it