Auriemma M5S Napoli | La proclamazione di Roberto Fico apre una nuova stagione per la Campania
La recente proclamazione di Roberto Fico apre una nuova fase politica per la Campania. La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle esprime entusiasmo per questa nomina, vedendola come un’opportunità di sviluppo e rinnovamento per la regione. Un momento che potrebbe segnare un importante passo avanti nel panorama politico campano.
La coordinatrice provinciale M5S accoglie con favore l’elezione e guarda a una nuova fase per la Campania. « La proclamazione di Roberto Fico a Presidente della Regione Campania rappresenta un passaggio storico e un segnale di rinnovamento profondo per la nostra comunità. A lui rivolgo i miei auguri più sentiti di buon lavoro, certa che saprà interpretare al meglio la fiducia che i campani gli hanno affidato» — dichiara Carmela Auriemma, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle e vice capogruppo alla Camera. «In questi anni, Fico ha dimostrato in ogni ruolo istituzionale serietà, equilibrio e capacità di ascolto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Auriemma: “Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco”
Auriemma sicuro sulla corsa scudetto: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, Milan e Inter…»
Napoli, Auriemma: «Dodici infortuni sono troppi. Senza Tiberio Ancora si sono fatti male tutti»
Stile TV. Tchami · Move Your Body (Future House). È la vigilia di Benfica-Napoli! LIVE DA CASTEL VOLTURNO segui ‘SALITE SULLA GIOSTRA’ a cura di Raffaele Auriemma ! Lun/Sab ore 12:30 Replica ore 18:00 STILETV CAMPANIA- CANALE 78! #stiletvca Vai su Facebook
Campania, Auriemma (M5S Napoli): “La proclamazione di Roberto Fico apre una nuova stagione per la Regione” - «La proclamazione di Roberto Fico a Presidente della Regione Campania rappresenta un passaggio storico e un segnale di rinnovamento ... Secondo sciscianonotizie.it
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Juve Pafos, le probabili formazioni della sfida: quante sorprese! Le ultimissime sulle scelte di Spalletti ... calcionews24.com
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador sport.quotidiano.net
Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma…» calcionews24.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo ... juventusnews24.com