Auriemma M5S Napoli | La proclamazione di Roberto Fico apre una nuova stagione per la Campania

La recente proclamazione di Roberto Fico apre una nuova fase politica per la Campania. La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle esprime entusiasmo per questa nomina, vedendola come un’opportunità di sviluppo e rinnovamento per la regione. Un momento che potrebbe segnare un importante passo avanti nel panorama politico campano.

La coordinatrice provinciale M5S accoglie con favore l'elezione e guarda a una nuova fase per la Campania. « La proclamazione di Roberto Fico a Presidente della Regione Campania rappresenta un passaggio storico e un segnale di rinnovamento profondo per la nostra comunità. A lui rivolgo i miei auguri più sentiti di buon lavoro, certa che saprà interpretare al meglio la fiducia che i campani gli hanno affidato» — dichiara Carmela Auriemma, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle e vice capogruppo alla Camera. «In questi anni, Fico ha dimostrato in ogni ruolo istituzionale serietà, equilibrio e capacità di ascolto.