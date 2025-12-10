Aumento ore di lavoro ex Pip situazione grave | è protesta
La situazione degli ex Pip si fa sempre più critica, con l’aumento delle ore di lavoro e condizioni preoccupanti. Mentre si attendeva l’apertura di un tavolo tecnico per affrontare le problematiche del personale, sono arrivate notizie che aumentano il disagio e la preoccupazione tra gli operatori coinvolti.
“Mentre aspettavamo l’avvio del tavolo tecnico per trovare soluzioni per il personale ex Pip, sono arrivate notizie sconfortanti”. A dichiararlo I sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, SadirsUrsas, Ugl, Uil. “Serve un atto di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
