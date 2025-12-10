Aumento dell' imposta di soggiorno | Sproporzionato e non graduale si rivedano le tariffe

Cataniatoday.it | 10 dic 2025

L'aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno deciso dall'amministrazione comunale ha suscitato critiche da parte di diversi gruppi consiliari, tra cui M5s, Pd, Alleanza Sinistra Italiana, Verdi e Controcorrente. Le opposizioni ritengono che l'incremento sia sproporzionato e non graduale, chiedendo una revisione delle tariffe per garantire maggiore equità e trasparenza.

I gruppi consiliari M5s, Pd, Alleanza Sinistra Italiana e Verdi e Controcorrente hanno espresso forte critica nei confronti dell’aumento delle tariffe dell’imposta di soggiorno deciso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Trantino. Secondo i consiglieri, infatti, “i timori già. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

