Aumento delle tasse e non solo L’appello di tre commercianti | Uniamoci serve una voce sola

Tre commercianti lanciano un appello per unire le attività economiche della città, chiedendo una voce comune per affrontare le sfide attuali. In un momento di aumenti fiscali e difficoltà, l’obiettivo è rappresentare efficacemente le esigenze di commercianti, ristoratori e artigiani, spesso trascurati dalle istituzioni, per costruire una strategia condivisa di tutela e rilancio.

Unire e rappresentare tutte le attività economiche della città per far fronte comune e dare voce alle esigenze di commercianti, ristoratori ed artigiani che da anni sono rimasti inascoltati da parte dell'amministrazione. Con questo obiettivo, Goffredo Ferri, presidente dell'associazione dei commercianti di Baia Flaminia, Alessandro Corsini, titolare del Cocobongo di viale Trieste e Rosario Catone, della Bruschetteria da Cato in Baia hanno avviato una serie di incontri per unire le forze ed avere maggiore voce in capitolo con il Comune. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l' aumento del canone unico patrimoniale del 17%.

