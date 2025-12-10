Aula parenti tentano aggredire giudici

In un'aula di tribunale, tensioni e momenti di caos hanno portato a un tentativo di aggressione nei confronti dei giudici. Urla, sedie e scrivanie ribaltate hanno contribuito a creare un clima di forte tensione, prontamente sedato dall'intervento delle forze di polizia. L'episodio evidenzia le criticità legate alla gestione delle emozioni in contesti giudiziari.

15.30 Urla,sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di aggredire i giudici in aula, evitato grazie all'intervento delle forze di polizia.E' la risposta dei parenti delle vittime in tribunale a Napoli dopo la lettura della sentenza nel processo per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio di Ercolano, avvenuto alla fine del 2024. Nell'esplosione morirono tre persone,le gemelle Sara e Aurora Esposito,26 anni e il 18enne Samuel Tafciu. Condannati i datori di lavoro a 17 anni.I parenti: "17 anni per 3 morti non è giustizia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

