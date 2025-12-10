Auguri a Fico dai 14 Enti di promozione sportiva della Campania in rappresentanza di oltre mezzo milione di atleti

Gli Enti di promozione sportiva della Campania, rappresentando oltre mezzo milione di atleti, rivolgono gli auguri a Fico. Con una richiesta alla nuova giunta, evidenziano l'importanza di valorizzare lo sport attraverso un assessorato dedicato e un tavolo di confronto permanente, sottolineando il ruolo fondamentale dello sport nello sviluppo sociale e culturale della regione.

Gli Enti di Promozione Sportiva campani chiedono alla nuova giunta di mettere lo sport al centro: proposte per un assessorato dedicato e un tavolo permanente di confronto. Napoli, 8 dicembre 2025 – Il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva della Campania, in rappresentanza migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ed oltre mezzo milione di iscritti rivolgono un augurio di buon lavoro al nuovo presidente della Regione Campania Roberto Fico, rinnovando l’invito a mettere al centro dell’agenda politica lo sport come strumento di salute, inclusione, educazione e sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

