audi ha venduto italdesign alla ust

Audi ha venduto la maggioranza di Italdesign alla società indiana Ust, mantenendo comunque una quota di partecipazione nell'azienda fondata da Giorgetto Giugaro. L'operazione segna un cambiamento strategico, aprendo nuove prospettive per la storica azienda di design e ingegneria automobilistica.
Audi ha ceduto la maggioranza di Italdesign all’indiana Ust. La casa automobilistica che fa parte del gruppo Wolkswagen resterà con una quota all’interno della storica azienda fondata da Giorgetto Giugaro. A detenerla sarà il marchio Automobili Lamborghini. Il Cto di Audi Geoffrey Bouquot ha spiegato: «Ust è il partner ideale per rafforzare le solide basi di Italdesign e aprire nuove opportunità di mercato». E ancora: «Da molti anni Italdesign è un partner prezioso nella nostra rete di sviluppo, con competenze che spaziano dal design al prototipo e allo sviluppo di serie. Siamo certi che la nostra collaborazione continuerà a generare successo e risultati solidi sotto la nuova struttura proprietaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it
