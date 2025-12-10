Atti vandalici a Montefredane il sindaco Aquino | Ora basta quest' inciviltà non è più tollerabile

Il sindaco di Montefredane, Aquino, condanna fermamente gli atti vandalici che stanno colpendo il paese, sottolineando che questa inciviltà non può più essere tollerata. Con un forte richiamo alla responsabilità civica, invita alla riflessione e all’impegno collettivo per tutelare il patrimonio e il decoro della comunità.

Ora basta.Questa forma di inciviltà non è più tollerabile.Credo profondamente nella libertà dei giovani, e il mio impegno per loro è noto.Tuttavia, non posso accettare questa ostinata volontà di distruggere il patrimonio pubblico.Richiamo alle istituzioniHo chiesto alla Polizia Municipale di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

