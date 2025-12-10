Attacchi informatici Confindustria e polizia patto contro i criminali

Confindustria e Polizia di Stato rafforzano la collaborazione contro gli attacchi informatici con un nuovo protocollo sottoscritto in Lombardia. L’accordo, firmato alla presenza delle autorità locali, mira a potenziare la prevenzione e il contrasto dei crimini cibernetici, evidenziando l’importanza della sicurezza digitale nel contesto industriale e territoriale.

Cybersicurezza di nuovo in primo piano in Questura, dove a una manciata di mesi dalla prima volta assoluta, con il protocollo di collaborazione siglato tra Polizia di Stato e Autotorino SpA per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, ieri alla presenza del Questore di Sondrio Sabato Riccio e del Questore di Lecco Stefania Marrazzo, l'accordo è stato firmato da Manuela De Giorgi, Dirigente del Cosc, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e da Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. "Proteggere le imprese significa proteggere lo sviluppo, il lavoro e la prosperità del nostro territorio – ha evidenziato il Questore Riccio –.

