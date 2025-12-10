Atreju Rampelli contro il nichilismo urbanistico | A Roma va sostituito il brutto no al modello affaristico di Milano

L'articolo affronta il tema della rigenerazione urbana a Roma, con Rampelli che critica il modello urbanistico di Milano e propone un nuovo rinascimento delle periferie. Si discute della necessità di sostituire il brutto e di promuovere politiche abitative e di rigenerazione che possano dare impulso a un cambiamento positivo e sostenibile nella città.

Dobbiamo ripensare le periferie, “irrompendo con una nuova stagione di ‘rinascimento urbano’ che può segnare il governo Meloni nel campo delle politiche abitative e della rigenerazione urbana, fino a dare forma a un nuovo piano casa”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, F abio Rampelli, a margine del dibattito “U n nuovo rinascimento urbano: decostruire le periferie e ricostruire la città” durante la manifestazione Atreju di Fratelli d’Italia. “Atreju è il giovane che combatte contro il nichilismo, oggi lo ha ricordato il professor Zecchi, ponendoci davanti al dramma della parificazione tra ciò che è bello e ciò che è brutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Atreju, Rampelli contro il nichilismo urbanistico: “A Roma va sostituito il brutto, no al modello affaristico di Milano”

