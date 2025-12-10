Atreju il programma di mercoledì 10 dicembre | da Carlo Conti Ezio Greggio e Mara Venier ai sindaci di FdI segui la diretta

Mercoledì 10 dicembre, Atreju si concentra su temi popolari con la partecipazione di personaggi televisivi come Carlo Conti, Ezio Greggio e Mara Venier, insieme ai sindaci di FdI. La quinta giornata dell'evento promette momenti di intrattenimento e approfondimenti, offrendo uno sguardo coinvolgente sui temi più discussi del momento. Segui la diretta per non perdere gli aggiornamenti.

La quinta giornata di Atreju vira sui temi più pop, con l'attesa partecipazione di alcuni personaggi televisivi particolarmente noti. Al panel denominato ' La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia', sono attesi Carlo Conti, Ezio Greggio, Marco Liorni e Mara Venier. (Giardini di Castel Sant'Angelo, Lungotevere Castello, ore 16). Questo il programma completo di mercoledì 10 dicembre. Ore 14.30 – Sala Rosario Livatino Un nuovo rinascimento urbano: decostruire le periferie e ricostruire la città Intervengono: Nikos Salingaros (Matematico e Urbanista Università del Texas), Michael Diamant (Sociologo Urbano fondatore del blog Rivolta architettonica), Gabriele Tagliaventi (urbanista docente Università di Ferrara), Orazio Campo (commissario ATER Roma, docente Università La Sapienza Roma), Flavio Mangione (architetto Cna), Marwa al-Sabounie (urban thinker, architetto), Maria Prezioso (docente economia Università Tor Vergata), Stefano Zecchi (filosofo docente Università degli studi di Milano) Modera: Cristiano Rosponi (architetto, Agenzia per la Città) Ore 15:45 – Sala Giustizia giusta Premio Atreju alla carriera a Beppe Vessicchio Ritira il premio: Alessia Vessicchio Interviene: Leonardo De Amicis Ore 16:00 – Sala Giustizia giusta La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia Intervengono: Carlo Conti, Ezio Greggio, Marco Liorni, Mara Venier Ore 17:00 – Sala Giustizia giusta ComunitAria – Il volo di Fratelli d'Italia per il futuro dei territori Assemblea degli eletti di Fratelli d'Italia Coordina: Pierluigi Biondi (Sindaco dell'Aquila, Presidente ANCI Abruzzo e responsabile dipartimento Coordinamento autonomie locali) Interviene: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI) Partecipano: Domenico Carbone (Sindaco di San Costanzo e Presidente ANCI giovani) Angelo Caruso (Sindaco di Castel di Sangro, Presidente Provincia dell'Aquila, Vicepresidente UPI), Matilde Celentano (Sindaco Latina, delegata ANCI al Welfare e alle politiche sociali), Luigi Fasciani (Sindaco di Molina Aterno, Vicepresidente di UNCEM), Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente Consiglio Nazionale ANCI), Antonio Nicoletti (Sindaco di Matera), Gianfranco Paolucci (Sindaco di Macchia Valforte e Presidente ANCI Molise), Daniele Sinibaldi (Sindaco di Rieti e Presidente ANCI Lazio), Alessandro Tomasi (Vicepresidente vicario ANCI), Enrico Trantino (Sindaco di Catania, delegato ANCI alle infrastrutture e ai lavori pubblici) Modera: Ernesto Menicucci (Giornalista) Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino Ambiente e sicurezza: due obiettivi strategici da centrare in Provincia di Roma Intervengono: Marco Silvestroni (Senatore e Presidente FdI provincia di Roma), Alessandro Palombi (Deputato e Sindaco di Palombara Sabina), Andrea Volpi (Deputato e Sindaco del comune di Lanuvio), Angelo Rossi (Deputato FdI), Giorgio Salvitti (Senatore FdI), Marco Bertucci (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Flavio Cera (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Micol Grasselli (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Emanuela Mari (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Edy Palazzi (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Marika Rotondi (Consigliere regionale FdI Regione Lazio) Intervengono i Consiglieri metropolitani di Roma e i Sindaci della provincia di Roma Ore 19:00 – Sala Caffè letterario Presentazione del libro "Non diamoci del tu" di Giuseppe Benedetto Intervengono: Pigi Battista (Giornalista e scrittore), Andrea Cangini (Direttore generale della Fondazione Luigi Einaudi), Nicolò Zanon (Professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano) Introduce: Sergio Rastrelli ( Senatore FdI, Segretario Commissione Giustizia) Modera: Felice Manti (Giornalista) Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino Presentazione del libro " Scomodo, come la verità" di Emanuel Cosmin Stoica Intervengono: Gianni Rosa (Senatore FdI, Vicepresidente Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), Matteo Hallisey (Presidente +Europa e Radicali Italiani) Modera: Alessandro Nardone (Giornalista) Ore 20:00 – Caffè letterario Gabriele D'Annunzio: una vita inimitabile Dialogo con Edoardo Sylos Labini (attore e conduttore) Partecipano: Gianpietro Maffoni (Senatore FdI, Segretario di presidenza del Senato) e Riccardo Zucconi (Deputato FdI, Segretario di Presidenza della Camera dei deputati)