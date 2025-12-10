Atreju Conti Venier e Liorni celebrano la tv nazional popolare indipendente dalla politica | GALLERY

Durante l'evento Atreju, Mara Venier, Marco Liorni e Carlo Conti hanno discusso del ruolo della TV nazionale popolare, evidenziando la sua evoluzione nel tempo e il rapporto con il pubblico. La loro presenza ha offerto uno spunto di riflessione sulla storia e l'importanza della televisione indipendente dalla politica, tra ricordi e riflessioni sul presente.

Mara Venier, Marco Liorni e Carlo Conti sono stati ospiti a Atreju dove hanno parlato della tv tra ieri e oggi. In un contesto politico, quale una festa organizzata da Fratelli d'Italia, l'argomento è stato totalmente evitato. I tre volti storici della tv hanno voluto parlare solamente di quanto sia cambiata la televisione ed il pubblico negli anni

