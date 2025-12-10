Atreju Conte | Schlein e io dovevamo andare insieme a sfidare Meloni

Durante un evento a Roma, Giuseppe Conte ha commentato la possibile partecipazione di Elly Schlein ad Atreju, sottolineando come una presenza congiunta avrebbe messo in evidenza le contraddizioni del centrodestra, evidenziando le divergenze su temi come banche e politica estera.

Roma, 10 dic. (askanews) – “Due contro uno, Meloni non avrebbe avuto gioco facile, dovevamo andare entrambi ad Atreju, sia io che schlein, a evidenziare le contraddizioni del centrodestra, a dire che sulle banche, sulla politica estera, litigano ogni giorno”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nell’intervista speciale ‘Faccia a faccia’ in onda stasera alle 22.30 su Rainews24. Ha aggiunto Conte: “Non scherziamo, non è vero che io faccia più il pungolo alla Schlein che a Meloni, ogni giorno urliamo contro quello di sbagliato che fa questo governo”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

