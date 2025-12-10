Atletica | Jacobs riflette sul futuro ma non molla
Luca Jacobs, campione di atletica, condivide le sue riflessioni sul futuro e l'importanza di non arrendersi. In un percorso fatto di sfide e decisioni, il talento italiano sottolinea come la tenacia sia la chiave per superare gli ostacoli e continuare a crescere, mantenendo viva la passione per la disciplina.
"Io penso che la cosa fondamentale e' proprio non mollare mai. Io credo che nella vita ci siano tantissime fasi e arrivano poi i momenti in cui bisogna prendere delle decisioni. L'importante e' non mollare mai su quello che e' il proprio obiettivo, su quelli che sono i propri sogni. Quindi questo e' fondamentale". Lo ha detto il velocista e campione olimpico Marcell Jacobs a margine di un appuntamento a Milano rispondendo a una domanda sul suo futuro. "Questa e' una fase riflessiva, la fase piu' importante, quella in cui magari si ha meno motivazione di tutte e in cui bisogna solo cercare di fare quello scatto, piu' che altro alla testa, per fare in modo di ricominciare questo percorso". 🔗 Leggi su Agi.it
" " Marcell Jacobs non usa giri di parole per descrivere il suo stato d'animo, che perdura da mesi #Atletica #Atlethics #Jacobs Vai su X
