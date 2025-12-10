Atleta Battipagliese 2025 | premiati 25 protagonisti dello sport

La VI edizione di Atleta Battipagliese 2025 si prepara a riconoscere e celebrare le eccellenze sportive della città. L'evento, in programma lunedì 15 dicembre alle 18 presso l’Hotel Palace di Battipaglia, premierà 25 protagonisti dello sport locale, offrendo un'occasione di festa e riconoscimento per atleti, allenatori e figure di rilievo nel panorama sportivo battipagliese.

La VI edizione di Atleta Battipagliese 2025 è pronta a celebrare le eccellenze sportive della città con una serata aperta al pubblico, in programma lunedì 15 dicembre alle ore 18 presso l'Hotel Palace di Battipaglia. L'iniziativa, ideata dal dottor Paolo De Vita e promossa in collaborazione con l'avv. Carmine Galdi, vede il patrocinio della BCC Campania Centro e della Fondazione Cassa Rurale. Nel corso della manifestazione verranno premiati 25 atleti, tecnici e club che si sono distinti nel 2025, insieme a figure che hanno contribuito alla crescita dello sport battipagliese attraverso il merito, la carriera o il loro esempio tramandato nel tempo.

