Atlas Aquae l’atlante visivo dei cambiamenti climatici al Convitto Palmieri

Lecceprima.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Si inaugura il 13 dicembre alle 18, nella sala lettura della biblioteca Bernardini del polo biblio-museale di Lecce, la mostra Atlas Aquæ. Paesaggi e geografie nell’editoria fotografica contemporanea, un progetto espositivo che indaga il tema dell’acqua attraverso il linguaggio del libro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

