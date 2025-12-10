Atlas Aquae l’atlante visivo dei cambiamenti climatici al Convitto Palmieri
Il 13 dicembre alle 18 si inaugura presso il Convitto Palmieri di Lecce la mostra Atlas Aquæ, un atlante visivo dedicato ai cambiamenti climatici. L'evento, ospitato nella sala lettura della biblioteca Bernardini del polo biblio-museale, propone un'importante riflessione sulle trasformazioni ambientali attraverso immagini e dati visivi.
LECCE - Si inaugura il 13 dicembre alle 18, nella sala lettura della biblioteca Bernardini del polo biblio-museale di Lecce, la mostra Atlas Aquæ. Paesaggi e geografie nell’editoria fotografica contemporanea, un progetto espositivo che indaga il tema dell’acqua attraverso il linguaggio del libro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
