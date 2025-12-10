Atellani alla riscossa una rivisitazione moderna delle antiche Fabulae Atellanae

Venerdì 12 dicembre alle 21, il bistrot “For a' Chies” a Orta di Atella ospiterà “Atellani alla riscossa”, una rivisitazione moderna delle antiche Fabulae Atellanae. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi della stagione, offrendo un'occasione per riscoprire e reinterpretare le tradizioni teatrali dell'antica Campania in chiave contemporanea.

