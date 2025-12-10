Atellani alla riscossa una rivisitazione moderna delle antiche Fabulae Atellanae
Venerdì 12 dicembre alle 21, il bistrot “For a' Chies” a Orta di Atella ospiterà “Atellani alla riscossa”, una rivisitazione moderna delle antiche Fabulae Atellanae. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi della stagione, offrendo un'occasione per riscoprire e reinterpretare le tradizioni teatrali dell'antica Campania in chiave contemporanea.
Venerdì sera, 12 dicembre, a partire dalle 21, il bistrot “For a' Chies” (in via Chiesa a Orta di Atella) ospiterà uno degli appuntamenti culturali più significativi della stagione.La compagnia “Junior Comic” porterà in scena “Atellani alla riscossa”, una rivisitazione moderna e brillante delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
