Atalanta show batte il Chelsea e ora è terza in Champions League | è la migliore delle italiane

L'Atalanta conquista una vittoria storica contro il Chelsea nella fase a gironi della Champions League 2025-2026. Con un risultato di 2-1, la squadra bergamasca si posiziona al terzo posto in classifica, dimostrando grande carattere e merito. È la migliore tra le squadre italiane in questa edizione, regalando un risultato memorabile ai propri tifosi.

Una vittoria memorabile e soprattutto meritata: l’ Atalanta, in rimonta e in casa, batte 2-1 il Chelsea e sale al terzo posto della classifica della fase a gironi della Champions League 2025-2026. Nel primo tempo segna Joao Pedro, nella ripresa le reti di Scamacca e de Ketelaere. Palladino fa due su due in Champions e si piazza al terzo posto. Davanti ci sono solo Arsenal e Bayern Monaco. I nerazzurri, scavalcando l’ Inter, diventano la prima squadra italiana. L’ Atalanta parte forte e sin dall’inizio prova a imporre il ritmo contro il Chelsea, squadra giovane ma pur sempre vincitrice del primo Mondiale per Club della storia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

