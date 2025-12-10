Atalanta Palladino | Partita perfetta e serata magica
Dopo una vittoria storica in Champions League contro il Chelsea, il mister dell'Atalanta Palladino analizza la prestazione della squadra, definendola una partita perfetta e una serata magica. Le sue parole riflettono la soddisfazione per l'ottimo risultato e l'ottimismo per il cammino europeo dei nerazzurri.
L’INTERVISTA. Le parole del mister atalantino dopo la grande vittoria interna in Champions contro i campioni del mondo del Chelsea. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
UFFICIALE – Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta
Napoli-Atalanta (sabato 22 novembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. La prima di Palladino con gli orobici non è affatto semplice
Atalanta, Palladino sorride: «Ritrovato il nostro dna. Voglio questa mentalità»
. @Atalanta_BC, Palladino: "Serata magica ma pensiamo al Cagliari. Ho promesso dei giorni liberi ai giocatori se vinceremo" Vai su X
Atalanta-Cagliari Testa già alla partita di campionato per Raffaele Palladino: le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta dopo il successo in Champions League contro il Chelsea - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, Palladino: «Partita perfetta e serata magica» - Le parole del mister atalantino dopo la grande vittoria interna in Champions contro i campioni del mondo del Chelsea. Come scrive ecodibergamo.it
