Atalanta bella di notte | playoff di Champions in tasca obiettivo prime otto
L'Atalanta conquista un'importante qualificazione ai playoff di Champions League, segnando un traguardo fondamentale nella stagione. Nonostante le difficoltà in campionato, la squadra di Bergamo si distingue nelle competizioni europee, mostrando carattere e determinazione nelle notti di prestigio. Un risultato che rafforza la fiducia e pone le basi per il futuro.
Bergamo, 10 dicembre 2025 – Primo obiettivo stagionale raggiunto per l’Atalanta che zoppica in campionato ma vola nelle notti europee: i nerazzurri sono di fatti qualificati ai playoff di Champions. Qualificazione aritmetica che potrebbe arrivare stasera in base ai risultati di alcune delle squadre a quota 4 punti in classifica (che dovrebbero vincerne tre su tre), altrimenti basterà attendere il prossimo turno per avere la certezza. Il successo in rimonta ieri sera contro il Chelsea campione del mondo per 2-1 vale il temporaneo terzo posto nella classifica Champions, con 13 punti, a soli due punti dalle capoliste Arsenal e Bayern. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bella Atalanta, ma vince il Bruges: 2-0 con super Bisiwu. Dea ancora a zero in Youth League
Real Madrid-Juventus: bella parata di Courtois su tiro di Gatti Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0
Una bella Cremonese spaventa l'Atalanta: per la Dea un altro pareggio
CHAMPIONS - Atalanta, De Ketelaere: "Bella vittoria, ma dobbiamo migliorare nella continuità" ift.tt/Eg3eCM9 Vai su X
Atalanta-Chelsea 2-1, Dea…sei bella da impazzire! I nerazzurri sono tra le grandi di Champions Vai su Facebook
Atalanta bella di notte: playoff di Champions in tasca, obiettivo prime otto - La vittoria contro il Chelsae proietta i nerazzurri nelle parti alte della classifica, quelle che qualificano direttamente agli ottavi di finale ... Da sport.quotidiano.net
