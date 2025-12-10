Atalanta attesa per gli esami di Bellanova Hien verso il rientro con il Cagliari

L'Atalanta attende con trepidazione gli esami di Bellanova, alle prese con un risentimento ai flessori della gamba destra. Nel frattempo, Hien si avvicina al rientro con il Cagliari. La sfida contro i sardi, in programma sabato 13 alle 20:45 alla New Balance Arena, sarà determinante per valutare le condizioni dei giocatori e le scelte di formazione.

CALCIO. Il laterale nerazzurro è alle prese con un risentimento ai flessori della gamba destra, salterà la sfida contro i sardi, sabato 13 (20,45) alla New Balance Arena. Zappacosta a destra, Zalewski o Bernasconi a sinistra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

