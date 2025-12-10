Astartina un viaggio nelle scuole italiane per educare alla gentilezza

Astartina, il nuovo volume di Maria Grazia Muri pubblicato da Libritalia, promuove l'educazione alla gentilezza nelle scuole italiane. Con un crescente successo e già alla seconda ristampa, il libro sta conquistando insegnanti, dirigenti scolastici e studenti, portando un messaggio di valori e rispetto nelle realtà educative di tutta Italia.

Astartina conquista lettori, insegnanti e dirigenti scolastici. Il volume edito da Libritalia, firmato da Maria Grazia Muri, sta registrando un crescente interesse in tutta Italia, tanto da approdare in numerose scuole e arrivare alla seconda ristampa. Un risultato che conferma la forza di un progetto pensato per parlare ai bambini con un linguaggio semplice, empatico e capace di affrontare temi complessi senza appesantire la narrazione. Il cuore del libro è il contrasto alla violenza di genere fin dall'infanzia: un percorso educativo che invita i più piccoli a riconoscere le proprie emozioni, rispettare quelle degli altri e costruire relazioni sane, autentiche e libere da dinamiche di possesso.

