Assunzioni dicembre 2025 | quasi 350 mila offerte di lavoro dalle imprese

Sono circa 350 mila le assunzioni programmate dalle imprese nel mese di dicembre 2025, che diventano 1,3 milioni considerando tutto il trimestre fino a febbraio 2026. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il fabbisogno occupazionale delle imprese scende del 5,9 per cento, ovvero di 22 mila posti di lavoro. Nel trimestre il calo è più accentuato e arriva al 6,2 per cento, pari a una riduzione di 86 mila offerte di lavoro. È questo il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it