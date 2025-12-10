Assunzioni dicembre 2025 | quasi 350 mila offerte di lavoro dalle imprese
A dicembre 2025, sono previste circa 350.000 assunzioni da parte delle imprese italiane, con un totale di circa 1,3 milioni di opportunità nel trimestre fino a febbraio 2026. Questa previsione evidenzia un periodo dinamico per il mercato del lavoro, segnato da un consistente numero di offerte di lavoro in diversi settori.
Sono circa 350 mila le assunzioni programmate dalle imprese nel mese di dicembre 2025, che diventano 1,3 milioni considerando tutto il trimestre fino a febbraio 2026. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il fabbisogno occupazionale delle imprese scende del 5,9 per cento, ovvero di 22 mila posti di lavoro. Nel trimestre il calo è più accentuato e arriva al 6,2 per cento, pari a una riduzione di 86 mila offerte di lavoro. È questo il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l'Unione Europea.
Chiediamo un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni del lavoro precario nei settori pubblici. Il 12 dicembre scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta Italia contro una manovra di bilancio ingiusta e sbagliata.
Concorsi Pubblici Dicembre 2025 per 4000 assunzioni: elenco dei bandi con tutte le scadenze - Sono rivolti a diplomati, laureati e anche a candidati con licenza media o scuola dell'obbligo.
