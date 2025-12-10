Asst regina della cartella digitale Le ricette di Vimercate e Desio premiate come eccellenze mondiali
L'Asst Brianza si conferma leader nella gestione digitale delle cartelle cliniche, con Vimercate e Desio premiate come eccellenze mondiali. Queste strutture si distinguono per l'adozione di tecnologie innovative, ottenendo il riconoscimento internazionale Emram 6, che attesta l'eccellenza nelle terapie automatizzate e nelle pratiche digitali in ambito sanitario.
Asst Brianza regina della cartella digitale, Vimercate per la quarta volta e Desio per la prima tra le eccellenze mondiali conquistano Emram 6, la patente internazionale estesa alle terapie automatizzate. Gli investimenti avviati da anni in questa direzione dall’azienda, continuano a dare i loro frutti. Gli ospedali di casa sono tra le strutture sanitarie più avanzate da questo punto di vista. Il modello è studiato in Italia e all’estero. La cartella informatizzata è un passaggio indispensabile verso le cure personalizzate, tagliate su misura, come fa un sarto con un abito. È un’invenzione tutta brianzola, ormai consolidata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ci arrivano questi bellissimi auguri di Natale dalla SSD Brest unit ASST dei Sette Laghi (VA), dove gli esagoni realizzati dalle pazienti diventano decorazioni per l'albero, meravigliosa espressione del lavoro terapeutico svolto durante il tempo che hanno tras - facebook.com Vai su Facebook
