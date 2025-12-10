asst regina della cartella digitale le ricette di vimercate e desio premiate come eccellenze mondiali

L'Asst Brianza si conferma leader nella gestione digitale delle cartelle cliniche, con Vimercate e Desio premiate come eccellenze mondiali. Queste strutture si distinguono per l'adozione di tecnologie innovative, ottenendo il riconoscimento internazionale Emram 6, che attesta l'eccellenza nelle terapie automatizzate e nelle pratiche digitali in ambito sanitario.

Asst Brianza regina della cartella digitale, Vimercate per la quarta volta e Desio per la prima tra le eccellenze mondiali conquistano Emram 6, la patente internazionale estesa alle terapie automatizzate. Gli investimenti avviati da anni in questa direzione dall’azienda, continuano a dare i loro frutti. Gli ospedali di casa sono tra le strutture sanitarie più avanzate da questo punto di vista. Il modello è studiato in Italia e all’estero. La cartella informatizzata è un passaggio indispensabile verso le cure personalizzate, tagliate su misura, come fa un sarto con un abito. È un’invenzione tutta brianzola, ormai consolidata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it