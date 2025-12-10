Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti 19 misure cautelari tra Salerno Napoli ed Avellino

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito 19 misure cautelari nei territori di Salerno, Napoli e Avellino, nell'ambito di un'operazione contro un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra in un’indagine volta a smantellare un pericoloso network criminale.

Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Avellino, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

