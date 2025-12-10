Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti 19 misure cautelari tra Salerno Napoli e Avellino
Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito 19 misure cautelari nei territori di Salerno, Napoli e Avellino, nell'ambito di un'operazione contro un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'azione fa seguito a un'ordinanza del giudice, mirata a contrastare attività illecite di droga.
Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Avellino, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno
Traffico droga nella Piana del Sele: 19 arrestati, 8 in carcere e 11 agli arresti domiciliari, indagati a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito e cessione di droga Il gruppo criminale secondo l'impianto accusatorio, è capeggiato da Mario Viviani - facebook.com Vai su Facebook
Un’associazione finalizzata a delitti in materia di esercizio abusivo del gioco online e raccolta di scommesse, con un sofisticato sistema di gaming. A Salerno, i #Carabinieri arrestano 3 persone e sequestrano beni per 4 mln euro ? carabinieri.it/in-vostro-ai Vai su X
Salerno: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, 19 arresti - Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Avellino, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari
