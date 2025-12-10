associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti 19 misure cautelari tra salerno napoli e avellino

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito 19 misure cautelari nei territori di Salerno, Napoli e Avellino, nell'ambito di un'operazione contro un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce in un'indagine volta a contrastare il traffico illecito di droga nella regione.

