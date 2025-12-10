Associazione ex Allievi del Buzzi Grande festa con il Tullio d’oro E premi a 15 studenti meritevoli
Domani alle 21, nella sala del consiglio comunale di Prato, si terrà la serata principale dell’Associazione ex Allievi del Buzzi, con la presentazione del numero 278 di Notizie Nostre. L’evento include la consegna del
Domani alle 21 serata clou per le attività dell’associazione Ex allievi del Buzzi: nella sala del consiglio comunale di Prato si tiene la presentazione del numero 278 di Notizie Nostre, storica edizione trimestrale dell’associazione che si rivolge ad associati e non solo. Rivista che si occupa principalmente di aggiornare lettori con notizie sulla scuola e sul distretto industriale, oltre che riservare all’ambito culturale un notevole spazio. Poi sarà la volta della consegna delle annuali borse di studio per gli studenti più meritevoli e che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 20242025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sarà ospite dell’associazione Ex Allievi mercoledì 10 dicembre alle 18 all’Auditorium del Liceo - facebook.com Vai su Facebook
Associazione ex Allievi del Buzzi. Grande festa con il "Tullio d’oro". E premi a 15 studenti meritevoli - Domani alle 21 nel salone consiliare torna la decima edizione del riconoscimento dedicato a un pratese che ha dimostrato attaccamento alla città. Da msn.com
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci oasport.it
Omaggio a Vicky Tondelli. Sulle orme della sua Rimini ilrestodelcarlino.it
Scuola, nodo-dimensionamento. Il Comune respinge la proposta: "Il ’taglio’ non è giustificato" lanazione.it
‘Park Hyatt’. Per le Festività l’esperienza è sensoriale quotidiano.net
Ecco le Celebrazioni Mengoniane: "Diamo forte rilievo all’architetto" ilrestodelcarlino.it
Musica e medicina, incontro alla Statale col primario Renzi ilrestodelcarlino.it