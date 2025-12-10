Associazione ex Allievi del Buzzi Grande festa con il Tullio d’oro E premi a 15 studenti meritevoli

Domani alle 21, nella sala del consiglio comunale di Prato, si terrà la serata principale dell’Associazione ex Allievi del Buzzi, con la presentazione del numero 278 di Notizie Nostre. L’evento include la consegna del

Domani alle 21 serata clou per le attività dell’associazione Ex allievi del Buzzi: nella sala del consiglio comunale di Prato si tiene la presentazione del numero 278 di Notizie Nostre, storica edizione trimestrale dell’associazione che si rivolge ad associati e non solo. Rivista che si occupa principalmente di aggiornare lettori con notizie sulla scuola e sul distretto industriale, oltre che riservare all’ambito culturale un notevole spazio. Poi sarà la volta della consegna delle annuali borse di studio per gli studenti più meritevoli e che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 20242025. 🔗 Leggi su Lanazione.it