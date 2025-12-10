Assistenti di volo Via alle selezioni
Toscana Aeroporti apre le selezioni per assistenti di volo, offrendo opportunità di lavoro negli scali di Firenze e Pisa. Le candidature spontanee possono essere inviate tramite il sito ufficiale, www.toscana-aeroporti.com/it/governance/lavora-con-noiVolotea, per entrare nel processo di selezione e contribuire allo sviluppo dei servizi aeroportuali della regione.
Toscana Aeroporti, tramite la pagina www.toscana-aeroporti.comitgovernancelavora-con-noiVolotea, accetta candidature spontanee per essere selezionati e lavorare negli scali di Firenze e Pisa. Per tutti gli appassionati del mondo aeroportuale e del trasporto aereo in generale, si segnala inoltre che Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, ha annunciato l’apertura di nuove posizioni lavorative per la sua base operativa a Firenze. In vista dell’arrivo del secondo aeromobile, previsto per la seconda metà del 2026, la compagnia ha avviato il processo di selezione per 20 nuove risorse da inserire come assistenti di volo, che andranno ad affiancare l’organico già presente nello scalo fiorentino, che conta ad oggi quasi 40 dipendenti, compresi i piloti di Volotea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
