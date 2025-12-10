Assisi il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco compie 40 anni
Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco di Assisi compie 40 anni, celebrando quattro decenni di musica e tradizione. Per questa occasione speciale, l’evento sarà arricchito da un’edizione unica che unisce i brani della tradizione natalizia a composizioni contemporanee, con la partecipazione di Noemi.
Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco compie 40 anni e sarà celebrato con un’edizione speciale, per tutti, che unirà alla musica della tradizione natalizia brani del repertorio contemporaneo, grazie anche alla partecipazione di Noemi. Il concerto sarà registrato sabato 13 dicembre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Assisi, il concerto di Natale compie 40 anni. Presente anche Noemi - Il concerto sarà trasmesso il 25 dicembre alle 12:30 su Rai1 ... Riporta msn.com
