Assisi il concerto di Natale compie 40 anni Presente anche Noemi
Il concerto di Natale nella Basilica di San Francesco ad Assisi celebra quest’anno il suo 40° anniversario. Un evento tradizionale che da quattro decenni unisce musica e spiritualità, attirando ogni anno numerosi spettatori. La manifestazione rappresenta un momento di grande rilevanza culturale e religiosa per la città, consolidando il suo ruolo come appuntamento imperdibile del periodo natalizio.
Assisi (Perugia), 10 dicembre 2025 – Il concerto di Natale nella Basilica di San Francesco ad Assisi compie 40 anni. Quest'anno sarà un'edizione speciale, che unirà alla musica della tradizione e brani del repertorio contemporaneo, grazie anche alla partecipazione di Noemi. Il concerto trasmesso su Rai1. Il concerto verrà registrato sabato 13 dicembre alle 11 nella chiesa superiore della Basilica e verrà poi trasmesso il 25 dicembre alle 12:30 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Leone XIV. I protagonisti di questa edizione. Oltre alla cantante Noemi - ha annunciato la sala stampa del Sacro convento -, saranno protagonisti di questa edizione Lucie Horsch al flauto dolce, il controtenore Carlo Vistoli, a cui si uniranno il coro di voci bianche "I piccoli musici", guidati dal maestro Mario Mora, e i tenori e bassi del " Coro Maghini " guidati dal maestro Claudio Chiavazza.
