Asset russi premier belga | ‘non escludiamo azione legale contro l’UE’

Il primo ministro belga ha dichiarato che l'asset russo rappresenta una questione delicata, e che non si esclude la possibilità di azioni legali contro l'UE. Ha inoltre evidenziato che Euroclear potrebbe intraprendere un'azione legale contro la Corte di giustizia europea, sottolineando le potenziali implicazioni legali di questa situazione.

Il primo ministro sottolinea che Euroclear stessa può anche intentare un'azione legale contro la Corte di giustizia europea.

