Assemblea Serie A il caro-biglietti e l’azione in Lega | i tifosi vogliono imporre un tetto

L'aumento dei prezzi dei biglietti sta suscitando discussioni tra tifosi e istituzioni. Durante l'assemblea di Serie A, il tema è diventato centrale, con i supporter che chiedono l'istituzione di un tetto massimo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione e le strategie adottate dalla Lega per affrontare il problema.

Inter News 24 Assemblea Serie A, il caro biglietti entra ufficialmente nel dibattito istituzionale: tutti gli aggiornamenti sul futuro accesso a San Siro. Il tema del caro-biglietti entra con forza nel dibattito istituzionale del calcio italiano. Dopo settimane di proteste, prese di posizione e appelli da parte delle tifoserie, in particolare della Curva Sud, anche il Milan ha deciso di passare dalle parole ai fatti, portando la questione direttamente sul tavolo dell’Assemblea di Serie A. Tutto nasce dall’ennesimo caso che ha fatto discutere: 45 euro è infatti il prezzo fissato per il settore ospiti in occasione della trasferta del Milan sul campo del Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Assemblea Serie A, il caro-biglietti e l’azione in Lega: i tifosi vogliono imporre un tetto

BCC E’ L’ORA DELLA FUSIONE L’assemblea della BCC di Nettuno apre ad una serie di quesiti che traggono origine in special modo dalla territorialità, vero che l’assemblea della BCC di Genzano decreterà la fusione tra i biccicci castellani e quelli del litorale Vai su Facebook

Nell’ambito della ventiseiesima assemblea di UN Tourism, il ministro Santanchè ha tenuto una serie di incontri bilaterali con i suoi omologhi di Spagna, Repubblica di San Marino e Tunisia. Inoltre, ha incontrato il neo eletto segretario Shaikha Al Nowais. Vai su X

Assemblea Serie A, venerdì si discuterà anche della proposta del Milan di introdurre un "tetto" al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti - Nelle ultime settimane, la Curva Sud Milano ha messo spesso in risalto il caro biglietto per i settori ospiti in alcune partite di Serie A. Segnala milannews.it