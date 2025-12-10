Aspettando il Natale sotto l’albero Tanti appuntamenti fino al 6 gennaio

Il periodo natalizio a Vernio si anima con il ricco calendario di eventi

"Vernio sotto l’albero" è il programma che il Comune ha messo a punto per celebrare le festività natalizie fino al 6 gennaio. Prossimo appuntamento è il 13 dicembre alle 21 al Museo Mumat con l’inaugurazione della mostra "Auguri Vintage. Il Natale nelle stoffe e nei biglietti del Lanificio", a cura della Fondazione CDSE (fino all’11 gennaio), aperta dal lunedì al venerdì 16-19. Alle 21.30 nella sala Capriate "Omaggio a Battisti". Concerto a cura di Terzo Tempo Ensemble (ingresso libero). Domenica 14 dicembre alle 16 nella sala delle Capriate del Meucci "Cartoline di Natale per auguri speciali", laboratorio per bambini con Giulio e Corina. 🔗 Leggi su Lanazione.it