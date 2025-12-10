Aspettando il Natale sotto l’albero Tanti appuntamenti fino al 6 gennaio
Il periodo natalizio a Vernio si anima con il ricco calendario di eventi
"Vernio sotto l’albero" è il programma che il Comune ha messo a punto per celebrare le festività natalizie fino al 6 gennaio. Prossimo appuntamento è il 13 dicembre alle 21 al Museo Mumat con l’inaugurazione della mostra "Auguri Vintage. Il Natale nelle stoffe e nei biglietti del Lanificio", a cura della Fondazione CDSE (fino all’11 gennaio), aperta dal lunedì al venerdì 16-19. Alle 21.30 nella sala Capriate "Omaggio a Battisti". Concerto a cura di Terzo Tempo Ensemble (ingresso libero). Domenica 14 dicembre alle 16 nella sala delle Capriate del Meucci "Cartoline di Natale per auguri speciali", laboratorio per bambini con Giulio e Corina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pretoro in fiaba: due giorni di festa e magia aspettando il Natale tra spettacoli itineranti, mercatini e Babbo Natale
solidarieta’ / eventi a milano sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 al convento dei frati cappuccini missionari “aspettando il natale” street food, mostre, concerti, presepi, una ricca sottoscrizione a premi e laboratorio artigianale per bambini
A Empoli mercatino della solidarietà aspettando Natale
POLISTENA ASPETTANDO NATALE Presepe vivente dei bambini della Scuola dell’Infanzia “Pietro Nenni” di Polistena 19 dicembre 2025 – 4 gennaio 2026 il periodo storico che stiamo vivendo,ha motivato le maestre del la Scuola dell’Infanzia “Pietro Nenni” - facebook.com Vai su Facebook
Preparando e aspettando #Natale. #Avvento Vai su X
Aspettando il Natale sotto l’albero. Tanti appuntamenti fino al 6 gennaio - "Vernio sotto l’albero" è il programma che il Comune ha messo a punto per celebrare le festività natalizie fino al 6 gennaio. Lo riporta lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
A14, de Pascale sullo snodo di Bologna: “Ok al Passante ridotto, subito la quarta corsia” ilrestodelcarlino.it
Juventus-Pafos FC (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Yildiz può colpire infobetting.com
Rifiuti, è allarme inciviltà: “Abbandoni selvaggi. Più controlli e sanzioni” lanazione.it
Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 10 dicembre 2025 superguidatv.it
Club Brugge-Arsenal (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com