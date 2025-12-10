Asili nidi d' infanzia servizi sociali e culturali | verso lo sciopero del 12 dicembre
Il 12 dicembre 2025 si prevede uno sciopero nazionale coinvolgendo asili, nidi d'infanzia, servizi sociali e culturali. Il Comune di Parma ha annunciato le misure organizzative per garantire i servizi essenziali, anche se potrebbero verificarsi limitazioni in alcuni settori. L'articolo analizza le implicazioni e le modalità di gestione durante questa giornata di protesta.
In occasione dello sciopero nazionale previsto per venerdì 12 dicembre 2025, il Comune di Parma ha reso note le misure organizzative per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali, mentre in diversi settori potrebbero verificarsi limitazioni.Nel dettaglio, saranno garantite le seguenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
