Ascolti tv vince ‘L’altro ispettore’ su Rai1

(Adnkronos) – 'L'altro ispettore' chiude e vince la sfida del prime time di ieri sera 9 dicembre. La serie con protagonista Alessio Vassallo, trasmessa da Rai1, ha infatti ottenuto 2.791.000 telespettatori e il 16,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'La Notte nel Cuore' che ha totalizzato 2.319.000 telespettatori e uno .