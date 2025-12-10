Ascolti tv vince L’altro ispettore che chiude senza boom
Il 9 dicembre a trionfare agli ascolti tv è L'altro ispettore che chiude senza coinvolgere troppi telespettatori, mostrando una costante e lenta discesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)
Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5: chi vince?
Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5 in prima serata: chi vince?
Sandokan continua a dominare negli ascolti tv. Lo avete seguito ? Vince nettamente la seconda serata con 4,4 milioni di spettatori pari al 27.6% di share (25,4% ep.3; 30,5% ep.4). Un calo prevedibile, ma i conti si faranno alla fine con il doppio appuntament Vai su Facebook
"#Ascolti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ascolti tv ieri (4 dicembre): vince ancora il ‘professore’ Gassmann, flop Canale 5 - La serie di Rai 1 vince col 18,6% di share, Umberto Tozzi si ferma al 12,3%, Coppa Italia al 14%, la finale di X Factor al 5,1%: tutti i dati Auditel ... Riporta libero.it
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa corriere.it
Ascolti tv, vince L’altro ispettore che chiude senza boom ildifforme.it
Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in ... ilfattoquotidiano.it
Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su Odessa dayitalianews.com
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani” romadailynews.it
Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco romadailynews.it